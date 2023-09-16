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Сегодня, 03:08

«Орландо» презентовал классическую форму на сезон

Евгений Козинов
Корреспондент
Новая форма «Орландо».
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«Орландо» презентовал форму Classic Edition на новый сезон-2023/24 в НБА. Комплект посвящен 35-летию франшизы.

В презентации приняли участие разыгрывающий защитник Джаден Саггс и бывшие игроки «Мэджик» Хедо Туркоглу, Рашард Льюис, Райан Андерсон, Ник Андерсон и Бо Аутло. К мероприятию присоединились обладатели абонементов с 35-летним стажем, партнеры с 35-летним стажем и сотрудники команды.

Дизайн новой формы является копией экипировки, которую носили «Мэджик» в 1998-2003 годах. Новый комплект отдает дань уважения эпохе Heart and Hustle.

Также «Мэджик» представили новый дизайн паркета, который будет использован во время всех домашних матчей, когда команда наденет новую форму Classic Edition.

Баскетбол
НБА
БК Орландо Мэджик
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