«Лейкерс» отыграли отставание в 25 очков и победили «Портленд», Леброн сделал дабл-дабл

«Лейкерс» обыграли «Портленд» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 121:112.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «озерников» Леброн Джеймс, набравший 37 очков. Также у 38-летнего американца 10 подборов.

После первой половины матча «Лейкерс» проигрывали сопернику 25 очков. «Портленд» упустил преимущество и потерпел третье поражение подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Лейкерс» — 112:121 (26:33, 45:13, 20:40, 21:35)

П: Саймонс (31), Лиллард (24 + 10 передач), Грант (19)

Л: Джеймс (37 + 10 подборов), Брайант (31 + 14 подборов), Шредер (22)