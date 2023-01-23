«Лейкерс» выменяли права на форварда «Вашингтона» Хатимуру

Форвард «Вашингтона» Руи Хатимура был обменян в «Лейкерс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Компенсация за игрока составит три выбора во втором раунде драфта, а также защитника Кендрика Нанна.

В текущем сезоне 24-летний Хатимура принял участие в 30 матчах, набирая в среднем 13 очков, 4,3 подбора и 1,2 передачи.

Баскетболист был выбран на драфте-2019 под общим девятым номером. Действующий контракт японца рассчитан до конца сезона-2023/2024, однако Хатимура может стать ограниченно свободным агентом следующим летом.