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Сегодня, 20:48

«Лейкерс» выменяли права на форварда «Вашингтона» Хатимуру

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Руи Хатимура был обменян в «Лейкерс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Компенсация за игрока составит три выбора во втором раунде драфта, а также защитника Кендрика Нанна.

В текущем сезоне 24-летний Хатимура принял участие в 30 матчах, набирая в среднем 13 очков, 4,3 подбора и 1,2 передачи.

Баскетболист был выбран на драфте-2019 под общим девятым номером. Действующий контракт японца рассчитан до конца сезона-2023/2024, однако Хатимура может стать ограниченно свободным агентом следующим летом.

БК Вашингтон Уизардс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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