Пятикратный чемпион НБА Джонсон стал четвертым спортсменом, заработавшим миллиард долларов

Бывший разыгрывающий защитник «Лейкерс» Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом, которому удалось заработать 1 миллиард долларов, сообщает Forbes.

Издание оценивает состояние 64-летнего американца в 1,2 миллиарда долларов. Большую часть своего состояния Джонсон сделал уже после завершения карьеры игрока. Известно, что ему принадлежат доли в трех командах из Лос-Анджелеса (в МЛБ, МЛС и WNBA).

Ранее эту отметку преодолели 6-кратный чемпион НБА Майкл Джордан, 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс и 15-кратный победитель турниров «Мэйджор» по гольфу Тайгер Вудс.

На протяжении всей карьеры Джонсон выступал за «Лейкерс». Он является 5-кратным чемпионом НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988), а также олимпийским чемпионом 1992 года.