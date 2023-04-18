Рентген не выявил травмы грудной клетки у Сабониса, на которого наступил Грин

Рентген грудной клетки не выявил серьезной травмы у центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Игрок избежал серьезного повреждения, однако он пройдет дополнительное обследование в качестве меры предосторожности.

Во время второго матча серии первого раунда плей-офф НБА форвард «Голден Стэйт» (114:106) Дрэймонд Грин наступил ногой на Сабониса, который лежал на паркете после того, как упал во время борьбы за подбор. Грин был удален.

Сабонис продолжил игру, набрав 24 очка, 9 подборов и 4 передачи. «Сакраменто» повел в серии со счетом 2-0.