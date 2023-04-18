Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 16:19

Рентген не выявил травмы грудной клетки у Сабониса, на которого наступил Грин

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Рентген грудной клетки не выявил серьезной травмы у центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Игрок избежал серьезного повреждения, однако он пройдет дополнительное обследование в качестве меры предосторожности.

Во время второго матча серии первого раунда плей-офф НБА форвард «Голден Стэйт» (114:106) Дрэймонд Грин наступил ногой на Сабониса, который лежал на паркете после того, как упал во время борьбы за подбор. Грин был удален.

Сабонис продолжил игру, набрав 24 очка, 9 подборов и 4 передачи. «Сакраменто» повел в серии со счетом 2-0.

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Сакраменто Кингз
Домантас Сабонис
Дрэймонд Грин
0
Читайте также
Капризовым восторгались, но не удержали. «Миннесота» начала плей-офф с победы
Два года назад Капризов лишил американца приза. Кто будет сильнее в серии плей-офф?
На Западе заявили о вероятности любого ответа России на наступление ВСУ
В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады
Момент ДТП с телеведущим Дибровым в Москве попал на видео
Эксперт объяснила аномалию цен на автомобили в России
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карри обошел Чемберлена по очкам в плей-офф НБА