С Амаре Стаудемайра сняты обвинения в домашнем насилии

С бывшей звезды НБА Амаре Стаудемайра сняты обвинения в домашнем насилии, сообщает CBS News.

По данным источника, прокуратура штата Майами-Дейд 31 января сняла с него обвинения в нанесении побоев. Дело было прекращено в связи с тем, что жертва не стала сотрудничать в рамках уголовного преследования.

Стаудемайр был арестован в связи с инцидентом с домашним насилием 17 декабря 2022 года в его квартире в Брикелле, согласно полицейскому отчету. 40-летнего спортсмена обвиняли в том, что он ударил кулаком в челюсть и дал пощечину одной из своих дочерей.

У Стаудемайра две несовершеннолетние дочери. Старшей — 17 лет, младшей — 14 лет.