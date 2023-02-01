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Сегодня, 09:00

С Амаре Стаудемайра сняты обвинения в домашнем насилии

Ана Горшкова
Корреспондент
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С бывшей звезды НБА Амаре Стаудемайра сняты обвинения в домашнем насилии, сообщает CBS News.

По данным источника, прокуратура штата Майами-Дейд 31 января сняла с него обвинения в нанесении побоев. Дело было прекращено в связи с тем, что жертва не стала сотрудничать в рамках уголовного преследования.

Стаудемайр был арестован в связи с инцидентом с домашним насилием 17 декабря 2022 года в его квартире в Брикелле, согласно полицейскому отчету. 40-летнего спортсмена обвиняли в том, что он ударил кулаком в челюсть и дал пощечину одной из своих дочерей.

У Стаудемайра две несовершеннолетние дочери. Старшей — 17 лет, младшей — 14 лет.

Источник: CBS News
Амаре Стадемайр
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