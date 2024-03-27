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27 марта, 05:41

«Милуоки» проиграл «Лейкерс». Адетокунбо оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
27 марта. «Милуоки» — «Лейкерс» — 124:128 OT.
Фото USA Today Sports
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«Милуоки» на своем паркете проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:128 OT. Команда из Лос-Анджелеса одержала четвертую победу подряд.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл: 29 очков, 21 подбор и 11 передач. На счету форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса 34 очка и 24 подбора.

В другой встрече «Оклахома-Сити» на выезде обыграла «Нью-Орлеан» — 119:112.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Лейкерс» — 124:128 2OT (32:18, 26:26, 30:32, 13:25, 16:16, 7:11)

М: Я. Адетокунбо (29 + 21 подбор + 11 передач), Лиллард (27), Бизли (21).

Л: Дэвис (34 + 23 подбора), Расселл (29 + 12 передач), Ривз (29 + 14 подборов + 10 передач), Хатимура (16 + 14 подборов).

«Нью-Орлеан» — «Оклахома-Сити» — 112:119 (34:33, 24:40, 32:23, 22:23)

Н: Уильямсон (29 + 10 передач), Макколлум (23), Джонс (16), Мерфи (16).

О: Джейлен Уильямс (26), Гидди (25), Гилджес-Александер (24), Холмгрен (16).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Оклахома-Сити Тандер
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