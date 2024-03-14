«Сакраменто» переиграл «Лейкерс». Сабонис оформил трипл-дабл

«Сакраменто» переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:107. «Кингз» одержали вторую победу подряд. Центровой Домантас Сабонис оформил трипл-дабл и стал самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Портленд» обыграл «Атланту» — 106:102. «Хокс» потерпели второе поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «ЛА Лейкерс» — 120:107 (29:29, 31:27, 28:17, 32:34)

С: Барнс (23), Фокс (21), Мюррэй (19 + 11 подборов), Сабонис (17 + 19 подборов + 10 передач).

Л: Ривз (28), Дэвис (22 + 10 подборов), Хатимура (20), Джеймс (18 + 13 подборов).

«Портленд» — «Атланта» — 106:102 (17:24, 30:28, 35:23, 24:27)

П: Саймонс (36), Эйтон (33 + 19 подборов), Бэнтон (12).

А: Мюррэй (40), Капела (13 + 14 подборов), Хантер (11).