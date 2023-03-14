46 очков Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Сакраменто», Сабонис сделал трипл-дабл

«Милуоки» обыграл «Сакраменто» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 133:124.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Яннис Адетокунбо, набравший 46 очков. Центровой хозяев Домантас Сабонис сделал трипл-дабл — на его счету 23 очка, 17 подборов и 15 передач.

«Милуоки» прервал серию «Сакраменто» из трех побед подряд и продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. «Кингз» идут третьими на Западе.

В параллельном матче «Голден Стэйт» дома победил «Финикс» — 123:112. Защитник хозяев Клэй Томпсон набрал 38 очков.

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Милуоки» — 124:133 (32:27, 30:26, 25:37, 37:43)

С: Фокс (35), Хьюртер (28), Сабонис (23 + 17 подборов + 15 передач)

М: Адетокунбо (46 + 12 передач), Миддлтон (31), Лопес (23)

14 марта. Сакраменто. «Golden 1 Center».

«Голден Стэйт» — «Финикс» — 123:112 (43:21, 32:37, 23:30, 25:24)

Г: Томпсон (38), Карри (23), Пул (20)

Ф: Букер (32), Эйтон (27 + 12 подборов), Пол (11 + 11 передач)

14 марта. Сан-Франциско. «Chase Center».