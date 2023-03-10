«Сакраменто» удержал победу над «Нью-Йорком», Сабонис оформил трипл-дабл

Сегодня, 08:53
«Сакраменто» дома обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:117.
В составе «Кингз» трипл-дабл оформил центровой Домантас Сабонис — 24 очка, 13 подборов и 10 передач. У «Никс» больше всех набрал Ар Джей Бэрретт — 25 очков и 7 подборов.
«Сакраменто» победил в 39 матчах из 65 и занимает третье место на «Западе». «Нью-Йорк» одержал 39 побед в 68 матчах и располагается на 5-й строчке «Востока».
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«Сакраменто» — «Нью-Йорк» — 122:117 (30:23, 39:30, 22:31, 31:33)
10 марта. Сакраменто. «Golden 1 Center».