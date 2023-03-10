0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:53

«Сакраменто» удержал победу над «Нью-Йорком», Сабонис оформил трипл-дабл

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Сакраменто» дома обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:117.

В составе «Кингз» трипл-дабл оформил центровой Домантас Сабонис — 24 очка, 13 подборов и 10 передач. У «Никс» больше всех набрал Ар Джей Бэрретт — 25 очков и 7 подборов.

«Сакраменто» победил в 39 матчах из 65 и занимает третье место на «Западе». «Нью-Йорк» одержал 39 побед в 68 матчах и располагается на 5-й строчке «Востока».

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Нью-Йорк» — 122:117 (30:23, 39:30, 22:31, 31:33)

10 марта. Сакраменто. «Golden 1 Center».

БК Нью-Йорк Никс
БК Сакраменто Кингз
0
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милуоки» обыграл «Бруклин», «Мемфис» победил «Голден Стэйт»