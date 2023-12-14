Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:37

«Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Лейкерс» на выезде обыграли «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:119.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард гостей Энтони Дэвис — 37 очков.

«Лейкерс» занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала 15 побед в 25 матчах.

«Сперс» потерпели 18-е поражение подряд и обновили личный антирекорд. «Сан-Антонио» с 20 поражения в 23 матчах замыкает таблицу «Запада».

НБА. Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Лейкерс» — 119:122 (26:34, 24:29, 24:29, 45:30)

С: Вембаньяма (30+13 подборов+6 блок-шотов), Джонсон (28+8 передач), Брэнем (19)

Л: Дэвис (37+10 подборов), Принс (17), Ривз (15+8 передач)

14 декабря. Сан-Антонио. «AT&T Center»

«Хьюстон» — «Мемфис» — 117:104 (29:23, 28:20, 25:38, 35:23)

Х: Исон (25+14 подборов), Смит мл. (20+10 подборов), Ванвлит (11+9 передач)

М: Джексон (44+7 подборов), Роуз (19+6 передач), Уильямс (10+7 подборов)

14 декабря. Хьюстон. «Toyota Center»

Источник: НБА
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Хьюстон Рокетс
Сан-Антонио Спёрс
0
Читайте также
Роналду забил в 2023 году 50 голов! Лучшая результативность за пять лет и огромные доходы
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16 после скандала с Discord
Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике
МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Майами» победил «Шарлотт», «Атланта» уступила «Торонто»

Рекордные 64 очка Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Индианой»