Рекордные 64 очка Адетокунбо принесли «Милуоки» победу над «Индианой»

«Милуоки» дома победил «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:126.

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо. Греческий форвард набрал 64 очка, установив личный рекорд сразу в двух категориях — по количеству очков и по количеству реализованных штрафных бросков (24 из 32). С игры форвард реализовал 20 бросков из 28 за 37 минут.

«Милуоки» одержал 17 побед в 24 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Индиана» занимает 6-е место таблицы «Востока» — 13 побед и 9 поражений.

НБА. Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Индиана» — 140:126 (36:33, 34:30, 31:31, 39:32)

М: Адетокунбо (64+14 подборов), Лиллард (21), Портис (19)

И: Тернер (22+9 подборов), Халибертон (22+7 передач), Матурин (14)

14 декабря. Милуоки. «Fiserv Forum»