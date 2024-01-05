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Сегодня, 06:07

Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Сан-Антонио»

Евгений Козинов
Корреспондент
Яннис Адетокунбо.
Фото USA Today Sports
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«Милуоки» на выезде переиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:121.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл с 44 очками и 14 подборами.

«Милуоки» с результатом 25-10 идет на 2-й строчке в Восточной конференции. «Сан-Антонио» — последний в Западной конференции (5-29).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Милуоки» — 121:125 (31:38, 28:26, 34:29, 28:32)

С: Васселл (34), Вембаньяма (27), Джонс (18), Джонсон (14 + 10 подборов).

М: Я. Адетокунбо (44 + 14 подборов), Лиллард (25 + 10 передач), Миддлтон (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Милуоки Бакс
Сан-Антонио Спёрс
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