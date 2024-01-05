Трехочковый Йокича с центра площадки принес «Денверу» победу над «Голден Стэйт»

«Денвер» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:127.

Автором победного броска стал центровой «Наггетс» Никола Йокич. Серб отправил мяч в чужое кольцо с центра площадки на последней секунде четвертой четверти.

Йокич также стал самым результативным игроком встречи, он набрал 34 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Денвер» — 127:130 (33:34, 30:36, 44:24, 20:36)

Г: Карри (30), Томпсон (24), Куминга (16)

Д: Йокич (34 + 10 передач), Гордон (30), Мюррэй (25)

5 января. Сан-Франциско. «Chase Center».