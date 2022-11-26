Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 03:55

«Шарлотт» обыграл «Миннесоту». Убре набрал 28 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Шарлотт» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:108. «Хорнетс» прервали пятиматчевую победную серию «Тимбервулвз».

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Шарлотт» Келли Убре, набравший 28 очков.

«Шарлотт» идет на 13-м месте в Восточной конференции НБА. «Миннесота» располагается на 10-й строчке в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Миннесота» — 110:108 (29:34, 23:28, 39:21, 19:25)

Ш: Убре (28), Розир (22), Вашингтон (16), Маледон (14).

М: Эдвардс (25), Расселл (20 + 10 передач), Таунс (19), Гобер (17 + 17 подборов).

БК Миннесота Тимбервулвз
БК Шарлотт Хорнетс
0
Читайте также
США и Англия разошлись миром. Британцы разочаровали после 6:2
Овечкин с сыном отпраздновал 791-й гол за карьеру в НХЛ
NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на территории Украины
Издание 19FortyFive сообщило о подготовке России к конфликту в Арктике
Саудовский принц подарил каждому футболисту сборной Rolls Royce за матч с Аргентиной
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Леброн Джеймс сыграет против «Сан-Антоино». Форвард пропустил 5 матчей из-за травмы

«Филадельфия» обыграла «Орландо». Милтон и Харрис оформили дабл-даблы