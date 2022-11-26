«Шарлотт» обыграл «Миннесоту». Убре набрал 28 очков

«Шарлотт» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:108. «Хорнетс» прервали пятиматчевую победную серию «Тимбервулвз».

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Шарлотт» Келли Убре, набравший 28 очков.

«Шарлотт» идет на 13-м месте в Восточной конференции НБА. «Миннесота» располагается на 10-й строчке в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Миннесота» — 110:108 (29:34, 23:28, 39:21, 19:25)

Ш: Убре (28), Розир (22), Вашингтон (16), Маледон (14).

М: Эдвардс (25), Расселл (20 + 10 передач), Таунс (19), Гобер (17 + 17 подборов).