«Шарлотт» обыграл «Миннесоту». Убре набрал 28 очков

Сегодня, 03:55
«Шарлотт» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:108. «Хорнетс» прервали пятиматчевую победную серию «Тимбервулвз».
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Шарлотт» Келли Убре, набравший 28 очков.
«Шарлотт» идет на 13-м месте в Восточной конференции НБА. «Миннесота» располагается на 10-й строчке в Западной конференции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Миннесота» — 110:108 (29:34, 23:28, 39:21, 19:25)
Ш: Убре (28), Розир (22), Вашингтон (16), Маледон (14).
М: Эдвардс (25), Расселл (20 + 10 передач), Таунс (19), Гобер (17 + 17 подборов).