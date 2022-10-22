Дабл-дабл Валанчюнаса принес «Нью-Орлеану» победу над «Шарлотт»

«Шарлотт» на своем паркете проиграл «Нью-Орлеан» (112:124) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Пеликанс» Йонас Валанчюнас, оформивший дабл-дабл.

В других матчах «Вашингтон» дома выиграл у «Чикаго» (102:100), а «Индиана» потерпела поражение от «Сан-Антонио» (134:137).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Нью-Орлеан» — 112:124 (24:35, 27:26, 34:32, 27:31)

Ш: Хэйворд (26), Розир (23 + 11 передач), Убре (15), Макдэниэлс (14).

Н: Валанчюнас (30 + 17 подборов), Ингрэм (28), Макколлум (21), Уильямсон (16).

«Вашингтон» — «Чикаго» — 102:100 (26:30, 30:20, 21:24, 25:26)

В: Кузма (26), Бил (19), Порзингис (14), Хатимура (12).

Ч: Дерозан (32), Вучевич (24), Драммонд (10), Уайт (10).

«Индиана» — «Сан-Антонио» — 134:137 (26:36, 29:34, 30:32, 49:35)

И: Халибертон (27 + 12 передач), Матурин (26), Джексон (16), Нембард (14), Хилд (13).

С: Ричардсон (27), Васселл (23), Джонсон (23), Пелтль (21), Джонс (18).