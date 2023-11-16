Швед уверен, что по уровню популярности CBA уступает только НБА

Защитник «Шаньси», бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Швед в интервью «СЭ» отметил популярность китайского баскетбола за пределами КНР.

— Баскетбол — игровой вид спорта номер один в Китае?

— Думаю, что да. Посещаемость крутая. Например, на всех домашних играх «Шаньси» был полный зал. Фанаты болеют громко, кричат, поют. Атмосфера очень похожа на атмосферу НБА. Плюс, как я успел понять, на ТВ много тематических программ, посвященных CBA. У различных роликов лиги многомиллионные просмотры.

В целом по уровню популярности и активности в соцсетях CBA уступает только НБА. К Евролиге интерес в разы меньше.

— Смотрел видео, как толпа фанатов встречает тебя на выходе с арены...

— Причем к тому моменту я уже 40 минут как вышел из раздевалки. Сначала раздавал автографы и фотографировался с людьми в коридоре, потом на арене. Только затем прошел к машине, где тоже были наши болельщики. Очень благодарные, приветливые, добрые люди. Еще они очень радостные, абсолютно нет никакого негатива.