Швед — о стиле игры в чемпионате Китая: «Он больше похож на стиль НБА»

Защитник «Шаньси», бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Швед рассказал «СЭ», что в китайском клубе его чаще используют на позиции разыгрывающего.

— Китайский баскетбол больше похож на НБА или на европейский?

— Больше на НБА, хотя мы и играем по правилам ФИБА. Здесь много контакта, гораздо больше атак, высокие скорости. Гораздо выше, чем в Европе. Плюс четверть длится 12 минут, система тай-аутов, как в НБА.

— Тебя в основном используют на первом номере?

— Да, играю только разыгрывающего. Для меня это не проблема. Я выступал в сборной на первом номере, всегда чувствовал себя комфортно в роли разыгрывающего. В принципе во всех командах иностранцы много времени проводят с мячом, часто атакуют, не очень любят отдавать передачи. Хотя, когда мы выиграли одно очко у «Чжэцзян» (101:100), в их команде с мячом находились в основном китайские игроки.