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5 апреля, 22:53

Сын Леброна Джеймса объявил об участии в драфте НБА-2024

Руслан Минаев
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Сын форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни объявил об участии в драфте НБА-2024.

«Я принял решение принять участие в драфте НБА, сохраняя возможность продолжения карьеры в колледже», — написал Бронни в соцсети.

Также 19-летний Джеймс сообщил, что выйдет на трансферный портал NCAA.

Баскетболист завершил свой дебютный сезон в NCAA. В 25 матчах за Университет Южной Калифорнии он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи.

Леброн Джеймс не раз заявлял о своем желании выйти на паркет в официальном матче вместе со своим сыном.

Баскетбол
НБА
Леброн Джеймс
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