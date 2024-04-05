Сын Леброна Джеймса объявил об участии в драфте НБА-2024

5 апреля, 22:53
Сын форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни объявил об участии в драфте НБА-2024.
«Я принял решение принять участие в драфте НБА, сохраняя возможность продолжения карьеры в колледже», — написал Бронни в соцсети.
Также 19-летний Джеймс сообщил, что выйдет на трансферный портал NCAA.
Баскетболист завершил свой дебютный сезон в NCAA. В 25 матчах за Университет Южной Калифорнии он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи.
Леброн Джеймс не раз заявлял о своем желании выйти на паркет в официальном матче вместе со своим сыном.