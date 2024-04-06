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Сегодня, 05:01

«Сакраменто» проиграл «Бостону». Фокс набрал 40 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» на своем паркете переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:100. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 40 очков.

В других встречах «Вашингтон» проиграл «Портленду» (102:108), «Индиана» выиграла у «Оклахомы» (126:112), «Шарлотт» победил «Орландо» (124:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Портленд» — 102:108 (27:32, 24:27, 30:27, 21:22)

В: Авдия (22 + 12 подборов), Пул (20), Вукчевич (17), Кисперт (12).

П: Эйтон (34 + 13 подборов), Бэнтон (21), Хендерсон (19), Мюррэй (13), Уокер (11 + 13 подборов).

«Индиана» — «Оклахома-Сити» — 126:112 (31:32, 38:27, 31:30, 26:23)

И: Сиакам (21), Несмит (17), Тернер (16), Макконнелл (16 + 10 передач), Топпин (15).

О: Дорт (22), К. Уильямс (18), Холмгрен (15), Гидди (14 + 12 передач).

«Шарлотт» — «Орландо» — 124:115 (38:23, 29:29, 27:27, 30:36)

Ш: Миллер (32), Бриджес (23), Г. Уильямс (18), Мицич (14).

О: Банкеро (32), Ф. Вагнер (22), Фульц (15), Картер (13).

«Бостон» — «Сакраменто» — 101:100 (27:15, 27:35, 30:22, 17:28)

Б: Притчард (21), Порзингис (20 + 11 подборов), Тейтум (19).

С: Фокс (40), Сабонис (16 + 16 подборов), Мюррэй (10 + 11 подборов), Барнс (10).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Вашингтон Уизардс
БК Индиана Пэйсерс
БК Орландо Мэджик
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Сакраменто Кингз
БК Шарлотт Хорнетс
Оклахома-Сити Тандер
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