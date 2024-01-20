Попович — резко ответил журналисту после поражения: «Равная игра? Что ты принимал?»

Главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович после поражения от «Бостона» (98:117) в матче регулярного чемпионата НБА остался недоволен вопросом журналиста на пресс-конференции, на что резко отреагировал.

Представитель одного из издания назвал равной игру команд во второй четверти, которая завершилась поражение «Сперс» — 20:40.

«Равная игра... Что ты сегодня принимал? Какого черта? Да они надрали нам задницу», — сказал Попович.

«Сан-Антонио» идет последним в Западной конференции (7-33), а «Бостон» лидирует в Восточной конференции (32-9).