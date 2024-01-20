«Филадельфия» победила «Орландо». Эмбиид набрал 36 очков

«Орландо» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:124."Сиксерс" одержали четвертую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал центровой Джоэл Эмбиид, который набрал 36 очков.

В другой встрече «Шарлотт» дома выиграл у «Сан-Антонио» — 124:120. «Сперс» потерпели четвертое подряд поражение.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Сан-Антонио» — 124:120 (34:32, 32:26, 31:27, 27:35)

Ш: Болл (28), Миллер (24), Бриджес (23), Вашингтон (20), Розир (17).

С: К. Джонсон (25), Васселл (17), Джонс (16), Коллинз (16).

«Орландо» — «Филадельфия» — 109:124 (34:32, 26:36, 16:21, 33:35)

О: Картер (25 + 11 подборов), Саггс (16), Банкеро (14).

Ф: Эмбиид (36), Макси (32), Убре (15), Харрис (12).