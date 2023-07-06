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Сегодня, 04:24

Уильямс подпишет с «Далласом» контракт на 53 миллиона долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
Грант Уильямс.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Бостона» Грант Уильямс в следующем сезоне будет выступать за «Даллас». Как сообщает The Athletic, 24-летний американец присоединится к «Маверикс» в результате трехстороннего обмена по системе сайн-энд-трейд с участием «Сан-Антонио».

«Даллас» подпишет с Уильямсом четырехлетний контракт на 53 миллиона долларов. «Селтикс» и «Даллас» получат по два пика второго раунда, а «Сан-Антонио» — Реджи Буллока и право обмена пиками с «Маверикс» в 2030 году.

В сезоне-2022/23 Уильямс сыграл в 79 матчах НБА, набирая в среднем по 8,1 очка, 4,6 подбора и 1,7 передачи.

баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
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