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Сегодня, 05:24

«Филадельфия» обыграла «Вашингтон». Эмбиид оформил дабл-дабл с 50 очками

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:131.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 126:131 (29:25, 33:35, 33:39, 31:32)

В: Пул (23), Джонс (20), Гэффорд (18), Кузма (16), Кисперт (16).

Ф: Эмбиид (50 + 13 подборов), Макси (26), Мелтон (19).

«Детройт» — «Мемфис» — 102:116 (29:31, 27:21, 28:30, 18:34)

Д: Богданович (22), Дюрен (17 + 11 подборов), Каннингем (16 + 10 передач).

М: Бэйн (49), Джарен Джексон (24), Науэлл (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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