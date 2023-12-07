«Филадельфия» обыграла «Вашингтон». Эмбиид оформил дабл-дабл с 50 очками

Сегодня, 05:24
«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:131.
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 126:131 (29:25, 33:35, 33:39, 31:32)
В: Пул (23), Джонс (20), Гэффорд (18), Кузма (16), Кисперт (16).
Ф: Эмбиид (50 + 13 подборов), Макси (26), Мелтон (19).
«Детройт» — «Мемфис» — 102:116 (29:31, 27:21, 28:30, 18:34)
Д: Богданович (22), Дюрен (17 + 11 подборов), Каннингем (16 + 10 передач).
М: Бэйн (49), Джарен Джексон (24), Науэлл (12).