«Милуоки» проиграл «Вашингтону». Адетокунбо оформил трипл-дабл

«Вашингтон» на своем паркете переиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:113. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл: 35 очка, 15 подборов и 10 передач.

В другой встрече «Лейкерс» на выезде переиграли «Торонто» — 128:111. Форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс набрал 23 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Лейкерс» — 111:128 (25:34, 33:30, 21:36, 32:28)

Т: Барретт (30), Куикли (18), Олиник (14), Дик (14).

Л: Расселл (25), Джеймс (23), Дэвис (21 + 12 подборов), Хатимура (14).

«Вашингтон» — «Милуоки» — 117:113 (27:28, 31:26, 33:32, 26:27)

В: Кисперт (29), Авдия (23), Пул (16 + 13 передач), Батлер (17).

М: Я. Адетокунбо (35 + 15 подборов + 10 передач), Миддлтон (24), Коннотон (15).