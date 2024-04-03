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Сегодня, 04:25

«Милуоки» проиграл «Вашингтону». Адетокунбо оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Яннис Адетокунбо.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» на своем паркете переиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:113. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл: 35 очка, 15 подборов и 10 передач.

В другой встрече «Лейкерс» на выезде переиграли «Торонто» — 128:111. Форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс набрал 23 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Лейкерс» — 111:128 (25:34, 33:30, 21:36, 32:28)

Т: Барретт (30), Куикли (18), Олиник (14), Дик (14).

Л: Расселл (25), Джеймс (23), Дэвис (21 + 12 подборов), Хатимура (14).

«Вашингтон» — «Милуоки» — 117:113 (27:28, 31:26, 33:32, 26:27)

В: Кисперт (29), Авдия (23), Пул (16 + 13 передач), Батлер (17).

М: Я. Адетокунбо (35 + 15 подборов + 10 передач), Миддлтон (24), Коннотон (15).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Милуоки Бакс
БК Торонто Рэпторз
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