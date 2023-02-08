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Сегодня, 17:42

Владимир Гомельский: «Леброн тратит по 1,5-2 миллиона долларов каждое лето, чтобы оставаться в такой форме»

Алина Савинова
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Баскетбольный специалист Владимир Гомельский высказался о новом рекорде в НБА, установленным форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

— Владимир Александрович, Леброн Джеймс побил «вечный» рекорд Карим Абдул-Джаббара, обогнал его по количеству набранных очков за карьеру.

Это рекорд, который долго не будет побит. Замечательное достижение, с чем Леброна и поздравляю, — приводит «КП Спорт» слова Гомельского.

— Леброну 38 лет. Сколько вообще может баскетболист на таком уровне играть?

— Это зависит от его отношения, насколько он высокий профессионал. Леброн тратит по 1,5-2 миллиона долларов каждое лето для того, чтобы оставаться в такой физической форме. А еще, помимо рекорда общей результативности, важна средняя результативность за игру. В этом отношении Леброн (27,2 очка) пока в тройку лучших не входит. Поэтому рекорд Леброна — замечательное достижение, но это отнюдь не единственный показатель...

В матче регулярного чемпионата НБА против «Оклахома-Сити» (130:133) Леброн набрал 38 очков и стал лучшим снайпером в истории НБА. Теперь на счету 38-летнего американца 38 390 очков. Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Кариму Абдул-Джаббару (38 387 очков).

Источник: https://www.kp.ru/sports/basketbol/vladimir-gomelskij-lebron-dzhejms-tratit-kazhdym-letom-po-15-2-mln-dollarov-na-podderzhanie-formy/
Леброн Джеймс
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