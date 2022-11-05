Яннис Адетокунбо вышел на второе место по точным двухочковым броскам в истории «Милуоки»

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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо вышел на второе место по точным двухочковым броскам в истории клуба.
После матча регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты» (115:102) на счету грека 4827 двухочковых за все время выступлений за «Бакс», он опередил по этому показателю Боба Дэндриджа (4826).
Рекорд по числу двухочковых в истории «Милуоки» принадлежит Кариму Абдул-Джаббару (5902).
27-летний Адетокунбо выступает за «Милуоки» с 2013 года, это его единственная команда за всю карьеру в НБА. В составе «Бакс» он становился чемпионом НБА, а также дважды получал награду самому ценному баскетболисту сезона.