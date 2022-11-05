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Сегодня, 09:27

На защитника «Сан-Антонио» Примо завели уголовное дело за эксгибиционизм

Руслан Минаев
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На защитника «Сан-Антонио» Джошуа Примо завели уголовное дело за эксгибиционизм, информирует The Athletic.

Ранее «Сперс» сообщили об отчислении игрока из состава клуба. По данным ESPN, данное решение связано с многочисленными предполагаемыми случаями, когда игрок выставлял себя голым перед посторонними женщинами.

Инсайдер Шэмс Чарания добавляет, что Примо оголился перед бывшей сотрудницей «Сперс», и она уже наняла адвоката Тони Базби, который подавал коллективный иск от имени женщин против квотербека НФЛ Дешоуна Уотсона.

«Сперс» выбрали Примо под общим 12-м номером на драфте НБА-2021. Позже клуб воспользовался опцией и продлил контракт с игроком на сезон-2023/24.

В этом сезоне Примо сыграл в четырех матча, набирая в среднем 7 очков, 4,5 передачи и 3,3 подбора.

Сан-Антонио Спёрс
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