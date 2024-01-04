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Сегодня, 07:49

«Юта» в овертайме победила «Детройт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Юта» в овертайме обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 154:148 ОТ. «Джаз» одержали третью победу подряд.

Форвард «Пистонс» Боян Богданович набрал 36 очков, как и атакующий защитник «Юты» Джордан Кларксон.

«Юта» с результатом 16-19 идет на 12-й строчке в Западной конференции. «Детройт» — последний в Восточной конференции (3-31).

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Детройт» — 154:148 ОТ (26:33, 40:35, 38:41, 34:29, 16:10)

Ю: Кларксон (36), Маркканен (31), Секстон (25), Коллинз (17), Фонтеккьо (16).

Д: Богданович (36), Каннингем (31 + 12 передач), Беркс (27), Дюрен (17 + 10 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Детройт Пистонс
БК Юта Джаз
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