Леброн Джеймс выиграл только одну снайперскую гонку в карьере

Леброн Джеймс, набрав 38 очков в матче против «Оклахомы-Сити», вышел на первое место по количеству набранных очков в истории НБА.

Форвард «Лейкерс» обошел Карима Абдул-Джаббара, который провел в лиге на 150 игр больше. Любопытно, что из десятки лучших только трое никогда не выступали за «озерников». Дирк Новицки всю карьеру провел в «Далласе», Майкл Джордан после многих лет в «Чикаго» закончил в «Вашингтоне», а Оскар Робертсон сменил семь городов, но до Лос-Анджелеса не доехал.

Лучшие снайперы в истории НБА. Фото «СЭ»

В нынешнем сезоне Джеймс занимает восьмое место в НБА по набранным очкам и идет на второй в карьере результат по средней результативности. Парадоксально, но он только один раз заканчивал сезон на первой строчке списка снайперов — по итогам сезона-2017/18. При этом Леброн восемь раз был вторым, дважды — третьим и дважды — четвертым. Правда, у Карима Абдул-Джаббара всего два сезонных первых места, а у Карла Мэлоуна — ни одного. 10 раз лучшим снайпером года становился Майкл Джордан (пятое место в общем зачете), семь раз — Уилт Чемберлен (седьмое место).

Результативность Леброна Джеймса по сезонам. Фото «СЭ»

При этом по средней результативности Джеймс не лидирует даже среди действующих игроков. Форвард «Лейкерс» занимает пятое место и на 0,05 очка за игру отстает от Кевина Дюрэнта, выступающего ныне за «Бруклин». Ненамного Леброн отстает от другой легенды «озерной» команды — Элджина Бэйлора. И если войти в тройку у Джеймса может получиться, то замахнуться на результаты Майкла Джордана и Уилта Чемберлена баскетбольному Королю вряд ли под силу.