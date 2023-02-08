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Сегодня, 17:00

Леброн Джеймс выиграл только одну снайперскую гонку в карьере

Кирилл Бурдаков
Статистик
Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports
Лучшие снайперы в истории НБА.
Фото «СЭ»
Результативность Леброна Джеймса по сезонам.
Фото «СЭ»
Лидеры НБА по средней результативности.
Фото «СЭ»
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Леброн Джеймс, набрав 38 очков в матче против «Оклахомы-Сити», вышел на первое место по количеству набранных очков в истории НБА.

Форвард «Лейкерс» обошел Карима Абдул-Джаббара, который провел в лиге на 150 игр больше. Любопытно, что из десятки лучших только трое никогда не выступали за «озерников». Дирк Новицки всю карьеру провел в «Далласе», Майкл Джордан после многих лет в «Чикаго» закончил в «Вашингтоне», а Оскар Робертсон сменил семь городов, но до Лос-Анджелеса не доехал.

Лучшие снайперы в истории НБА. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы в истории НБА.
Фото «СЭ»

В нынешнем сезоне Джеймс занимает восьмое место в НБА по набранным очкам и идет на второй в карьере результат по средней результативности. Парадоксально, но он только один раз заканчивал сезон на первой строчке списка снайперов — по итогам сезона-2017/18. При этом Леброн восемь раз был вторым, дважды — третьим и дважды — четвертым. Правда, у Карима Абдул-Джаббара всего два сезонных первых места, а у Карла Мэлоуна — ни одного. 10 раз лучшим снайпером года становился Майкл Джордан (пятое место в общем зачете), семь раз — Уилт Чемберлен (седьмое место).

Результативность Леброна Джеймса по сезонам. Фото "СЭ"
Результативность Леброна Джеймса по сезонам.
Фото «СЭ»

При этом по средней результативности Джеймс не лидирует даже среди действующих игроков. Форвард «Лейкерс» занимает пятое место и на 0,05 очка за игру отстает от Кевина Дюрэнта, выступающего ныне за «Бруклин». Ненамного Леброн отстает от другой легенды «озерной» команды — Элджина Бэйлора. И если войти в тройку у Джеймса может получиться, то замахнуться на результаты Майкла Джордана и Уилта Чемберлена баскетбольному Королю вряд ли под силу.

Лидеры НБА по средней результативности. Фото "СЭ"
Лидеры НБА по средней результативности.
Фото «СЭ»
Леброн Джеймс. Выше только Оскар. Леброн Джеймс побил «вечный» рекорд НБА по очкам

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Карим Абдул-Джаббар
Леброн Джеймс
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Выше только Оскар. Леброн Джеймс побил «вечный» рекорд НБА по очкам