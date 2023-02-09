«Дюрант и Ирвинг — боги на площадке, но за ее пределами расшатывали обстановку». Кущенко — об обменах в НБА

Что теперь будет с «Бруклином», «Финиксом» и «Далласом»?

Последний день обменов в НБА сезона-2022/23 получился одним из самых горячих в истории. Пока Кайри Ирвинг дебютировал за «Даллас», набрав 24 очка в победном матче с «Клипперс», его бывший партнер по «Бруклину» Кевин Дюрант также покинул клуб из Нью-Йорка. В результате крупного обмена двукратный MVP финальных серий переходит в «Финикс». Там он воссоединится с Крисом Полом и Девином Букером, которые едва не привели «Санс» к чемпионству в сезоне-2020/21. В «Нетс» же безрезультатно завершилась вторая попытка объединения суперзвезд. Вслед за неудачей менеджмента Михаила Прохорова построить команду вокруг Гарнетта — Пирса — Джо Джонсона/Дерона Уильямса свои ошибки осознал и Джозеф Цай. Китайский миллиардер сделал ставку на Дюранта — Ирвинга (в какой-то момент к ним присоединился и Джеймс Харден), но звездные игроки за 3,5 года выиграли для «Бруклина» всего одну серию плей-офф.

Громкие события вокруг «Нетс» в интервью «СЭ» прокомментировал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, много лет входивший в совет директоров «Бруклина».

В «Бруклине» надеются попасть в плей-офф и что-то показать в первом раунде

— Сергей Валентинович, давайте порассуждаем. Правильное ли было решение обменять Дюранта по ходу сезона, в котором «Бруклин» имел все шансы пошуметь в плей-офф? Даже без Ирвинга.

— Мне кажется, руководство «Бруклина» признало, что им так и не удалось справиться со сложным характером двух своих суперзвезд. Это ключевой момент этой истории. Кайри вступает на площадку и играет как бог, но за пределами паркета от него можно ожидать чего угодно. Представляете, в раздевалке есть супермедийный человек, который говорит, что Земля плоская. Поддерживает в своих социальных сетях фильм сомнительного содержания. То есть каждый его пост в твиттере может «потопить» работу клуба. Дюрант в самый тяжелый момент всегда получал травмы, просил один обмен, находясь на длительном контракте. Потом второй. Все это сказывалось на коллективе, который по-хорошему должен был формироваться за счет доверительных отношений игроков с менеджментом, хозяином клуба, тренерским штабом. Без этого конвертировать присутствие звезд в большие победы практически невозможно.

— Вам как человеку, болеющему за эту команду, обидно, что все так закончилось?

— Конечно, первая реакция была такой: «Как же так? Этот сезон потерян». Ведь у команды была приличная серия (из 20 матчей коллектив под руководством Жака Вона выиграл 18. — Прим. «СЭ»). Уверенно «сидели» в зоне плей-офф, обладали хорошей скамейкой, одним из самых прогрессирующих тренеров НБА, на мой взгляд. Он за короткий срок сумел совладать с двумя суперзвездами. При нем Ирвинг и Дюрант показывали искрометный, умный и очень яркий баскетбол. После травмы Кея Ди много на себя взял Клэкстон. Сейчас конструкция полностью меняется. Представляю, насколько сложно было принять это решение руководству «Бруклина», генеральному менеджеру Шону Марксу. Повторюсь, видимо, они понимали, что удержать высокий уровень баскетбола, даже с возвращением на паркет недовольного своим положением Дюранта, уже вряд ли получится.

Баскетболисты «Бруклина». Фото Global Look Press

— Но «Бруклин» на бумаге все-таки остается конкурентоспособным коллективом. Динуидди, Кэм Томас, Симмонс, Бриджес, Джонсон, Клэкстон, Харрис, Карри, Финни-Смит, О'Нил. С этими ребятами можно построить серьезную команду?

— Сложно сказать, удастся ли слепить, по сути, новую команду за такой короткий период. До конца регулярки осталось меньше 30 игр. Я написал бывшим коллегам, которые еще работают в «Бруклине». Позадавал вопросы. Они надеются попасть в плей-офф и что-то показать в первом раунде, но без звезд первой величины вряд ли можно рассчитывать на большее. Наверное, тут ставка делается больше на будущее. Они получили хорошие активы от «Финикса» и «Далласа» в виде пиков. Через два-три года у «Нетс» может быть свободная платежка, и это даст большое поле для маневров.

— Дюрант в «Финиксе». Есть мысли, как так получилось?

— Новый владелец «Санс» (Мэтью Ишбия. — Прим. «СЭ»), видимо, решил красиво зайти в НБА. (Смеется.) Попросил какие есть самые яркие варианты, и, конечно, первым на ум приходит звонок в «Бруклин», который начали растаскивать на части. При этом и «Бруклин» получил очень хорошие дивиденды (Микэла Бриджеса, Кэмерона Джонсона, Джея Краудера, четыре пика первого раунда, еще один обмен пиками. — Прим. «СЭ»). Маркс выторговал серьезное будущее для «Нетс». Вообще приглашение Шона в «Бруклин» было правильным решением. При предыдущем генеральном менеджере (Билли Кинге. — Прим. «СЭ») у команды не было будущего.

«Бостон» и «Филадельфия» — фавориты сезона

— Что думаете о новом большом трио в «Финиксе»?

— Букер возвращается после травмы, сейчас туда заходит Дюрант. Не получится ли у них такой же проблемы, как у «Бруклина», когда в клубе был Харден? Как они поделят мяч? Сможет ли Крис Пол так же управлять игрой, когда Дюрант и Букер будут самостоятельно завершать львиную долю атак? Что будет с защитой? Да, у них есть Деандре Эйтон, но только его усилий будет маловато. Плюс скамейка серьезно пострадала в результате обмена. Так что вряд ли они смогут побороться за титул.

— Кого вы видите фаворитами?

— «Бостон» и «Филадельфию». Эти команды самые укомплектованные и стабильные. У «Селтикс» помимо классной стартовой пятерки очень качественная скамейка. Запасные здорово подменяют лидеров, удерживая хороший баскетбол. История знает много случаев, когда конструкция команды в плей-офф разрушалась при потере одного игрока. В «Бостоне» работают над тем, чтобы такого не случилось. Используют широкую ротацию, дабы дать отдых лидерам. У «Филадельфии» есть три суперигрока, включая успокоившегося Хардена. Все отставные качественно помогают.

— Какие перспективы у «Далласа» с Ирвингом?

— Я посмотрел их матч с «Клипперс». Джейсон Кидд выделил Кайри роль Дончича. Он с ней справился, забил все броски в концовке и принес своей команде победу. Но что будет, когда вернется словенец? Смогут ли они сыграться? Это станет понятно через 5-10 игр. У Кидда есть план, он очень хорошо знает возможности Ирвинга, но сработает ли это? Есть большие сомнения. Сейчас Ирвинг говорит, что его не уважали в «Бруклине», но где гарантии, что будут уважать в «Далласе»? Кто-то в организации не ошибется, указав ему на то, что он не любит.

Дюрант, Ирвинг и Харден не готовы были пойти на жертвы

— Это проблематика звезд, но, как вы сказали выше, без них не выиграть чемпионат.

— Сбалансированная конструкция, которую использовал Грегг Попович, принесла ему пять титулов. Да, у него было три звезды, но они не мыслили категориями: дайте мне 40-50 миллионов, четырехлетний контракт. Данкан, Паркер и Джинобили были примерно уравнены в условиях и в отношении. Попович скрупулезно подбирал их по психотипам. Когда вводил в конструкцию Тони Паркера, то буквально изучал француза до мозга костей, потратил много времени, чтобы сделать его свои тренером на площадке. Это идеальный вариант, но не все готовы пойти на жертвы ради создания команды-династии.

— Это то, чего не хватило «Бруклину» с Дюрантом, Ирвингом и Харденом?

— Конечно. В этой конструкции было безумное нападение. Кого вообще держать? Как выстроить свою защиту против этой троицы? И ротация в тот период у «Нетс» была серьезная. Но там тренер не подошел звездам, Харден начал возмущаться тому, что мало времени проводит с мячом. Так что забивать по 30 очков — это одно, приносить себя в жертву ради успехов команды — совершенно другая история. Такие вещи о баскетболисте надо выяснять намного заранее, но при обмене есть и своя специфика.

Джеймс Харден. Фото Global Look Press

— Какая именно?

— Тебе предложили обмен — решение надо принять за час. Зачастую дается добро на трейд, и только потом тренерский штаб начинает обдумывать, как безболезненно встроить новичка в состав. По-хорошему же, коммуникация должна сложиться с самого начала. Подходят ли игрок и тренер друг другу, насколько баскетболист готов к роли, которую наставник ему проговорит. Именно проговорит, а не предложит. Когда получается такая коммуникация, то связка может работать успешно довольно долго.

— Но ведь в том сезоне (2020/21) в полуфинале «Востока» «Бруклин» зарубился с будущим чемпионом «Милуоки», проиграв седьмую игру в овертайме. Обыграй они тогда команду Адетокунбо, и, возможно, им бы тоже открылась дорога к титулу.

— Возможно, но надо было хорошо потрудиться в защите, чтобы сдержать Янниса. Убирать от него мяч. Жертвовать собой. Но все лидеры хотели только забивать.

Проблемные звезды оказывали слишком большое влияние в раздевалке. Боги на площадке, но за ее пределами они расшатывали обстановку.