Трагедия Эмбиида. Как MVP ставит один антирекорд за другим

«Бостон» уничтожает «Филадельфию» в седьмом матче и теперь сыграет в финале «Востока» с «Майами».

От седьмого матча серии «Бостон» — «Филадельфия» были высокие ожидания, но реальной борьбы не получилось. На своем паркете команда Джо Маззулла буквально уничтожила соперника. Команда Джоэла Эмбиид и Джеймса Хардена сопротивлялась только в первой половине, а во второй буквально развалилась. На двоих две суперзвезды «76-х» набрали скромные 24 очка. У трио лидеров «Бостона» 83 очка.

Леброн остается последним

«Бостон» — «Филадельфия» — самое горячее противостояние в НБА. За всю историю они уже 20 раз встретились в плей-офф — это рекорд турнира (второе место у пары «Бостон» — «Нью-Йорк», 15 раз). Принципиальное соперничество началось еще с 1960-х, когда за «76-х» играл Уилт Чемберлен, а за «Селтикс» Билл Рассел. Далее противостояние перешло к легендарной драке в «Бостон Гарден» 9 ноября 1984 года. Тогда за «Филадельфию» выступал Джулиус Ирвинг, за «Селтикс» ­- второе большое трио в истории НБА во главе с Ларри Бердом. Почти все эти серии заканчивались в пользу «Бостона», который в те годы брал один титул за другим.

Если говорить про самые запоминающиеся матчи, то можно вспомнить серию 1967 года, когда «Бостон» в пятой игре смог выиграть у «Филадельфии» и завоевал свой восьмой титул чемпионов «Востока» подряд (в финале Чемберлен и компания обыграли Лейкерс со счетом 4:3 в серии). В мая 1982 года за счет классной игры от Эндрю Тони (34 очка) «Филадельфия» разгромила «Селтикс» в седьмом матче и вышла в финал (там уступили «Лейкерс» со счетом 4:3). В 90-е противостояние этих команд практически сошло на нет, когда Чарльз Баркли перешел из «Филадельфии» в «Финикс», а в «Селтикс» началась перестройка. Эти команды на долгое время выпали из числа лидеров НБА и не встречались между собой на поздних стадиях плей-офф.

В мае 2002-го состоялась дуэль между Алленом Айверсоном и Полом Пирсом. Когда Пирс завалил 46 очков и его команда выиграла серию в 1/8 финала. Последняя знаковая встреча до текущего плей-офф произошла в 2012 году. Когда в полуфинале «Селтикс» Гарнетта, Пирса, Рондо выиграли серию у «Филадельфии» Игудалы, Лу Уильямса и Элтона Бренда в седьмом матче (4:3).

Последний сейчас работает генеральным менеджером «76-х», а в команде есть новоиспеченный MVP Джоэл Эмбиид. Впервые за много лет у MVP регулярного сезона была возможность как минимум дойти до финала. Напомним, что всего 10 человек в истории НБА становились в один год MVP сезона и MVP финальной серии. Это Уиллис Рид, Карим Абдул-Джаббар, Мозес Мэлоун, Ларри Берд (дважды), Мэджик Джонсон, Майкл Джордан (четыре раза), Хаким Оладжувон, Шакил О'нилл, Тим Данкан и Леброн Джеймс (дважды). Последний раз Леброну это удалось в 2013 году. То есть проклятие MVP длится уже 10 лет.

Выше Карри и Дюранта

Для Эмбиида серия стала катастрофической. По сравнению с регулярным сезоном его результативность снизилась практически на треть (33,1 очка и 23,7). 9,4 очка — такая разница является антирекордом НБА для игроков, которые в текущем сезоне брали приз MVP. В решающем седьмом матче у Джоэла всего 15 очков.

Также 29-летний камерунец стал первым игроком в истории НБА, который проиграл три семиматчевые серии. Также Эмбиид — единственный MVP в истории НБА, который ни разу не играл в финале конференции. Вот результаты выступления «Филадельфии» со времени подписания центрового.

Джоэль Эмбиид. Фото USA Today Sports

Вылет в первом раунде: 2019/20.

Вылет во втором раунде: 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23.

Очень медленное движение к титулу от игрока, которого считают наследником великих. Хотя сам Джоэл выступил в стиле Янниса Адетокунбо: ««Лично я рассматриваю это как еще один шаг, позитивный. Кто-то сказал, что это не провал и что существуют лишь шаги к успеху... ну да. Нет... Это непросто...»

Еще Эмбиид дал понять, что выиграть у такого мощного «Бостона», имея только двух суперзвезд, — задача непосильная: «Я по-прежнему верю в то, что мы с Джеймсом [Харденом] способны победить, но для этого нас двоих недостаточно. Каждый должен задуматься. Я должен стать лучше, и я стану лучше. Мои мысли сосредоточены на этом. В одиночку не победить. Я не могу победить в одиночку. Мы с Джеймсом не можем победить только вдвоем. В баскетбол играют пять на пять. Нам нужно сделать так, чтобы все становились лучше, тогда все будет нормально».

При этом к главному тренеру Доку Риверсу у MVP вопросов нет. В карьере Риверса это 10-е поражение в седьмых матчах. Это тоже антирекорд НБА. У ближайшего преследователя ровно в два раза меньше.

А «Бостон» в очередной раз продемонстрировал, что Джейсон Тейтум, Маркус Смарт и Джейлен Браун вполне могут рассчитывать на статус большого трио. В седьмом матче серии Тейтум отыграл 42 минуты, Браун — 41, Смарт — 39. Джейсон же попутно еще и установил рекорд по очкам в седьмом матче плей-офф, набрав 51 (плюс 13 подборов и 5 передач). Стефен Карри в этом сезоне набирал 50 очков в серии с «Сакраменто». Ранее достижение принадлежало Кевину Дюранту (48 очков в седьмом матче серии с «Милуоки» в 2021 году).

«Лишь один раз я видел такую же сильную игру в плей-офф, это был Леброн, — отметил после матча Док Риверс. — К сожалению, на этой же арене. Тейтум выдал сопоставимый перформанс. Сдержать его было невозможно».

Теперь сдержать Тейтума постарается «Майами» Джимми Батлера.

Плей-офф НБА. Финалы конференций

Восток. «Бостон» — «Майами»

Запад. «Денвер» — «Лейкерс»