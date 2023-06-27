Новичок года в НБА одурачил Федерацию баскетбола Италии. Банкеро считают предателем за решение играть за США

Итальянцы узнали о скандальном выборе своей звезды через СМИ.

Первый номер драфта НБА-2022 Паоло Банкеро оправдал высокий статус, выдав классный первый сезон за «Орландо». Проспект «Дьюка» практически единогласно был признан «Лучшим новичком» НБА-2022/23, получив 98 первых мест из 100. Банкеро в среднем за матч набирал 20,0 очка, 6,9 подбора и 3,7 передачи (правда, усилий тяжелого форварда не хватило, чтобы клуб поборолся даже за место в плей-ин). После такого дебюта Паоло очень ждали в расположение сборной Италии для подготовки к предстоящему чемпионату мира-2023... Но Банкеро решил играть за США.

Избегал встречи

В прошлом году Банкеро, имеющий два гражданства (родился в Сиэтле), открыто говорил о намерении выступать именно за Италию. «Когда мне было 16 лет, руководители Федерации баскетбола Италии обратились к моему отцу. Они спросили: «У него есть итальянские корни? Может ли он получить гражданство? Отец сказал им, что да. Итак, начался процесс, я несколько раз летал в Сан-Франциско, чтобы встретиться с ними в итальянском посольстве, у нас было несколько встреч, и в итоге я получил итальянский паспорт. Я планирую играть за сборную Италии, но не знаю когда. Получаю столько любви оттуда, это невероятно. Мне не терпится посетить Италию», — говорил Паоло в октябре прошлого года.

В ноябре Банкеро заявил, что его цель сыграть за Италию на ЧМ-2023, который стартует в Индонезии, Японии и на Филиппинах в конце августа: «Очень надеюсь на это», — заявил форвард. Но когда пришло время определяться, то Паоло перестал выходить на связь с итальянской федерацией. А в конце июня американский инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Банкеро выразил желание поехать на ЧМ-2023 в составе сборной США.

Спустя несколько дней эту информацию подтвердил президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи, подчеркнув, что Банкеро одурачил людей, которые помогали ему в получении паспорта.

«Паоло имеет право играть за сборную США, у него есть американское гражданство, — рассказал Петруччи. — Но он мог позвонить нам и сообщить [о своем решении]. Вместо этого мы узнали об этом из СМИ. В последние несколько дней он был в Милане и, несмотря на наши договоренности с его агентством, избегал встречи с тренером Джанмарко Поццекко. Предательство, особенно в баскетболе, — слишком сильное слово. Такие ситуации случаются, лично я к этому привык. Но он нас одурачил, мы планировали для него большую коммерческую кампанию. Сейчас нам надо трансформировать это разочарование в позитивную энергию».

И если Петруччи в силу должности был политкорректен, то болельщики сборной были просто в гневе. В многочисленных комментариях Паоло получил максимальную критику. По Банкеро прошлись и главные итальянские СМИ. За игрока пришлось вступаться капитану сборной Луиджи Датоме. «Он сделал свой выбор, — отметил игрок «Милана». — Мы не должны относиться к нему как к предателю. У каждого свой путь. Наша команда справится и без Паоло».

Паоло Банкеро и Трой Браун-младший. Фото Global Look Press

В достойной компании

Италия сыграет в группе А с Анголой, Доминиканской Республикой и Филиппинами. В случае выхода во второй групповой этап команда Поццекко сыграет с двумя лучшими командами квартета B: Сербия, Китай, Пуэрто-Рико и Южный Судан.

У итальянцев хорошие шансы на место в плей-офф, учитывая, как сильно команда провела Евробаскет. Напомним, что год назад итальянцы отправили домой Сербию во главе с Николой Йокичем (94:86). Героем матча 1/8 финала стал Марко Списсу. Экс-разыгрывающий УНИКСа выдал фантастический матч: 22 очка (6/9 — трехочковых), 6 передач, 4 подбора. Коэффициент полезности — 29. В четвертьфинале Италия была близка к тому, чтобы выбить еще одних фаворитов турнира — французов. Но «Трехцветных» практически в одиночку в полуфинал затащил Томас Эртель. Разыгрывающий «Зенита» набрал 20 очков, 8 передач, 1 перехват (20 баллов за эффективность). В том числе забросил спасительный лэй-ап за 5,2 секунды до конца четвертой четверти.

Что касается США, то они попали в группу C с Грецией, Новой Зеландией и Иорданией (перекрестный квартет — Литва, Черногория, Мексика и Египет). Американцы настроены реабилитироваться за провал на прошлом ЧМ (в 2019 году Донован Митчелл и компания по всем статьям уступили Франции в четвертьфинале). Помимо Банкеро о своем желании сыграть на мировом первенстве заявили еще 10 игроков НБА, в том числе Фред Ванвлит, Кэм Джонсон, Брэндон Ингрэм и Энтони Эдвардс.

В рамках подготовки к ЧМ-2023 американцы проведут серию товарищеских матчей: 7 августа сборная США сыграет с командой Пуэрто-Рико в Лас-Вегасе.

Затем команда Грегга Поповича отправится в испанскую Малагу, где 12 августа встретится с командой Словении, а 13-го — с командой Испании. После этого американцы посетят Абу-Даби (ОАЭ), где сыграют против Греции (18 августа) и Германии (20 августа).