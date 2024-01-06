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Баскетбол

Сегодня, 18:01

Кириленко оценил игру Шведа в чемпионате Китая по баскетболу

Алина Савинова
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Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает великолепным выступление российского защитника Алексея Шведа в чемпионате Китая.

«Не могу сказать, что смотрю каждую игру, но получаю сводки с полей. Он великолепно выступает, я очень рад за него. У меня никогда не было сомнений в его уровне, это один из моих самых любимых игроков за последние 15 лет. Рад, что у него здорово все получается. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он играл дома, но что есть, то есть. На сегодня он играет в Китае, делает это великолепно и в очередной раз доказывает свой уровень», — приводит ТАСС слова Кириленко.

35-летний Швед перешел в «Шаньси» в конце октября 2023 года. До этого два сезона он провел в составе ЦСКА.

Источник: https://tass.ru/sport/19681763
Баскетбол
Алексей Швед
Андрей Кириленко
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