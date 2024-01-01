Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ
Россия
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
НБА
Олимпиада
Юниоры
Статьи
Главная
Баскетбол

Сегодня, 11:29

Кириленко оценил баскетбольные навыки теннисистов Рублева и Джоковича

Telegram Дзен

Президент РФБ, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Андрей Кириленко высказал мнение о баскетбольных навыках теннисистов Андрея Рублева и Новака Джоковича. Летом 2023 года серб выложил в своих социальных сетях видео, где он играет в баскетбол с россиянином.

«Конечно, я слежу за успехами наших теннисистов, видел ролик, где Джокович играет с Рублевым, — приводит ТАСС слова Кириленко. — Если не играть на одной площадке, то оценить уровень непросто, но, конечно, у Новака абсолютно баскетбольные движения. По Андрею видно, что он не так часто играет в баскетбол, но это не имеет значения. Мне приятно, что они играют в баскетбол, и я, в свою очередь, люблю теннис, футбол, хоккей, разные виды спорта. Мы все когда-то были маленькими и увлекались разными видами, а потом уже выбрали один».

36-летний Джокович является первой ракеткой мира и одним из величайших теннисистов современности.

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Источник: ТАСС
Андрей Кириленко
Андрей Рублев
Новак Джокович
0
Читайте также
Два юных хоккеиста «Чайки» погибли в ДТП в Вологодской области. Подробности
Список главных претендентов на «Золотой мяч» — 2024
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором
Королева Дании Маргрете II сообщила об отречении от престола
На Украине назвали возможную причину обвала фронта ВСУ
Экс-глава МИД Австрии отметила точность слов Путина о росте экономики РФ
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Мозгов в "Химках" - угроза ЦСКА?
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Колобкову вручили майку сборной России
Evening Practice at VTB Ice Palace
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Агент Шведа прокомментировал информацию о зарплате защитника в Китае