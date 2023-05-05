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Сегодня, 10:15

Квитковских поделился мнением о выступлении «Локомотива-Кубань» в нынешнем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Локомотив» в финале — это не сказка, а закономерность. Мы к этому стремились, шли весь сезон. Да, спотыкались, но вставали, исправляли ошибки и шли дальше. Весь сезон строили коллектив, командную «химию», взаимодействия. Думаю, мы заслужили это, учитывая, через что мы прошли. На этом точно нельзя останавливаться. Есть куда расти", — приводит слова Квитковских «Чемпионат».

Команда пробилась в финальную серию, где сыграет с казанским УНИКСом. В полуфинале краснодарцы обыграли ЦСКА по итогам семи матчей. Первый матч финальной серии состоится 6 мая в Казани.

Источник: https://www.championat.com/basketball/news-5091781-anton-kvitkovskih-lokomotiv-v-finale-eto-ne-skazka-a-zakonomernost.html
баскетбол
БК Локомотив-Кубань
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