Квитковских поделился мнением о выступлении «Локомотива-Кубань» в нынешнем сезоне

Форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Локомотив» в финале — это не сказка, а закономерность. Мы к этому стремились, шли весь сезон. Да, спотыкались, но вставали, исправляли ошибки и шли дальше. Весь сезон строили коллектив, командную «химию», взаимодействия. Думаю, мы заслужили это, учитывая, через что мы прошли. На этом точно нельзя останавливаться. Есть куда расти", — приводит слова Квитковских «Чемпионат».

Команда пробилась в финальную серию, где сыграет с казанским УНИКСом. В полуфинале краснодарцы обыграли ЦСКА по итогам семи матчей. Первый матч финальной серии состоится 6 мая в Казани.