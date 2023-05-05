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Сегодня, 17:17

Едешко — о Суперфинале «Локобаскет — Школьная лига»: «Я вижу настоящий праздник для детей»

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Иван Едешко рассказал об атмосфере в Суперфинале чемпионата «Локобаскет — Школьная лига».

«Я вижу настоящий праздник для детей. Это, действительно, привлечение подрастающего поколения к физкультуре и спорту. Условные математика или география — они вряд ли пройдут у человека через всю жизнь. А физическая культура, когда ты бодр и подтянут — это с тобой навсегда. Я всегда говорю детям: спорт — это допинг для мозга, это, что помогает стать успешным в жизни. А баскетбол, он задействует мозг и руки — самые высокоразвитые органы человека. У баскетболиста есть не только сила, но и голова», — приводит «Чемпионат» слова Ешешко.

В соревнованиях «Локобаскет — Школьная лига» принимают участие лучшие российские команды общеобразовательных организаций.

Источник: https://www.championat.com/basketball/news-5092743-ivan-edeshko-o-superfinale-lokobasket-shkolnaya-liga-eto-nastoyaschij-prazdnik-dlya-detej.html
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