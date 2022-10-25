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Баскетбол

Сегодня, 15:33

Мособлсуд оставил в силе 9-летний приговор Грайнер по делу о контрабанде наркотиков

Виктория Кравченко
Бриттни Грайнер.
Фото Global Look Press
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Мособлсуд не отменил приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которая была приговорена к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков, сообщает ТАСС.

Таким образом, вышестоящая инстанция отклонила апелляционную жалобу ее адвокатов.

Судебный процесс над центровой сборной США, одной из лучших баскетболисток мира Бриттни Грайнер начался 1 июля, а уже 4 августа Химкинский городской суд вынес свой приговор.

Грайнер получила девять лет колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла.

Источник: https://tass.ru/sport
Бриттни Грайнер
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