Мособлсуд оставил в силе 9-летний приговор Грайнер по делу о контрабанде наркотиков

Сегодня, 15:33
Мособлсуд не отменил приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которая была приговорена к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков, сообщает ТАСС.
Таким образом, вышестоящая инстанция отклонила апелляционную жалобу ее адвокатов.
Судебный процесс над центровой сборной США, одной из лучших баскетболисток мира Бриттни Грайнер начался 1 июля, а уже 4 августа Химкинский городской суд вынес свой приговор.
Грайнер получила девять лет колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла.