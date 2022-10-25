Мособлсуд оставил в силе 9-летний приговор Грайнер по делу о контрабанде наркотиков

Мособлсуд не отменил приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которая была приговорена к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков, сообщает ТАСС.

Таким образом, вышестоящая инстанция отклонила апелляционную жалобу ее адвокатов.

Судебный процесс над центровой сборной США, одной из лучших баскетболисток мира Бриттни Грайнер начался 1 июля, а уже 4 августа Химкинский городской суд вынес свой приговор.

Грайнер получила девять лет колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла.