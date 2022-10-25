Адвокаты Бриттни Грайнер разочарованы решением Мособлсуда. Решение по новой апелляции не принято

Адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер прокомментировали решение Мособлсуда оставить в силе приговор спортсменке.

Во вторник, 25 октября, Мособлсуд не стал смягчать приговор американке Бриттни Грайнер. Ранее одну из лучших баскетболисток в истории приговорили к девяти годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей за ввоз гашишного масла в Россию.

— Как бы вы прокомментировали решение суда, было ли оно ожидаемым? — вопрос адвокатам Бриттни Марии Благоволиной и Александру Бойкову.

— Мы разочарованы тем, что суд не нашел возможным изменить приговор. Назначенный срок лишения свободы не укладывается в существующую судебную практику. Другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам обычно получают наказание в виде условного лишения свободы или реального, не превышающего шести лет. Таким образом, Бриттни Грайнер остается одной из самых строго наказанных заключенных в России.

Бриттни не ожидала многого, но очень надеялась на сокращение срока, так как в случае, если ей придется отбывать в России весь срок наказания, каждый месяц и каждый день этого срока имеют для нее значение.

— Вы будете обжаловать решение?

— Нам необходимо обсудить это с нашим клиентом. Мы считаем, что должны использовать все доступные правовые инструменты с учетом строгости приговора.

— Что будет с Грайнер? Куда и когда она будет перемещена?

— Соответствующее решение обычно принимает ФСИН, учитывая множество факторов. Принятие такого решения, оформление документов и перевод осужденного в другое место занимают до нескольких месяцев. Поскольку Бриттни является гражданкой иного государства, материалы дела должны быть переведены на английский язык, что потребует еще большего времени. Мы будем следить за ходом дела и держать вас в курсе.

Грайнер была заключена под стражу в феврале нынешнего года. 4 августа Химкинский городской суд приговорил ее к 9 годам колонии общего режима.