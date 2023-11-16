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Баскетбол

Сегодня, 12:45

Швед рассказал, что его игровой номер выбрали дети

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алексей Швед с дочерьми.
Фото CBA
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Защитник «Шаньси», бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Швед объяснил, почему взял 10-й номер в китайском клубе.

«Я провел под ним один чемпионат в сборной, — отметил «СЭ» Швед. — Это было довольно давно, сейчас же выбор сделали дети. Мы предложили им много разных вариантов, и они остановились на десятке. Продаются ли уже мои майки? Да, уже много раз подписывал свои игровые джерси. В городе меня уже все знают. Не только меня, но и всю семью. Настю, Кору, Соню. Постоянно слышу: «семья Шведа, семья Шведа». Причем они стараются говорить по-русски. Правда, я поражен, насколько это добрый народ и какая тут приятная атмосфера».

Швед перешел в «Шаньси» в конце октября. Последние два сезона он провел в составе ЦСКА.

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Баскетбол
Алексей Швед
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