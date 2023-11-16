Швед — о лимите в китайской лиге: «Один иностранец и четыре китайских баскетболиста. У нас порой легионеры рубятся 5 на 5»

Защитник «Шаньси», бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Швед в интервью «СЭ» отметил, что жесткий лимит на легионеров в чемпионате Китая помогает местным игрокам здорово развиваться.

— Как тебе вообще уровень местных игроков? Многие сетуют, что, несмотря на такой жесткий лимит, у сборной Китая все равно нет высоких результатов.

— Честно, местные ребята превзошли мои ожидания, играют хорошо. Даже возьмем для примера «Шаньси». Молодые баскетболисты уверены в себе, не боятся атаковать, бросают, забивают. С характером, упорные. Лимит дает свой эффект. Я это четко вижу. Ребята получают много шансов. Могут ошибаться, получать опыт в конкурентной среде.

— У нас, к сожалению, такого почти нет.

— Недавно разговаривали на эту тему с папой, друзьями. Тут играет один иностранец и четыре китайских баскетболиста. У нас в первой четверти играет один русский, во второй четверти могут появиться два в лучшем случае. А в третьей и четвертой на паркете в основном иностранцы. Порой рубятся пять на пять. Что тут сказать?

— Лично я за тот лимит, который помог сборной добиваться успехов при Дэвиде Блатте, когда на паркете обязательно должны были находиться двое русских. Ты же застал тот период. Что скажешь?

— Он реально помогал местным игрокам. Даже если не брать результаты сборной, на этом лимите выросло целое поколение сильных баскетболистов. Многие ребята до сих пор на ведущих ролях.