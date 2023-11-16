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Баскетбол

Сегодня, 12:00

Швед — о лимите в китайской лиге: «Один иностранец и четыре китайских баскетболиста. У нас порой легионеры рубятся 5 на 5»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алексей Швед.
Фото CBA
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Защитник «Шаньси», бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Швед в интервью «СЭ» отметил, что жесткий лимит на легионеров в чемпионате Китая помогает местным игрокам здорово развиваться.

— Как тебе вообще уровень местных игроков? Многие сетуют, что, несмотря на такой жесткий лимит, у сборной Китая все равно нет высоких результатов.

— Честно, местные ребята превзошли мои ожидания, играют хорошо. Даже возьмем для примера «Шаньси». Молодые баскетболисты уверены в себе, не боятся атаковать, бросают, забивают. С характером, упорные. Лимит дает свой эффект. Я это четко вижу. Ребята получают много шансов. Могут ошибаться, получать опыт в конкурентной среде.

— У нас, к сожалению, такого почти нет.

— Недавно разговаривали на эту тему с папой, друзьями. Тут играет один иностранец и четыре китайских баскетболиста. У нас в первой четверти играет один русский, во второй четверти могут появиться два в лучшем случае. А в третьей и четвертой на паркете в основном иностранцы. Порой рубятся пять на пять. Что тут сказать?

— Лично я за тот лимит, который помог сборной добиваться успехов при Дэвиде Блатте, когда на паркете обязательно должны были находиться двое русских. Ты же застал тот период. Что скажешь?

— Он реально помогал местным игрокам. Даже если не брать результаты сборной, на этом лимите выросло целое поколение сильных баскетболистов. Многие ребята до сих пор на ведущих ролях.

Алексей Швед. «Кайфую от Китая». Швед — о пользе жесткого лимита и почему CBA популярнее Евролиги
Баскетбол
Алексей Швед
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