Баскетболистки-студентки хотят уйти в рестлинг. Они стали миллионерами и любят провокационные фото

Звездные сестры Хейли и Ханна Кавиндер.

22-летние американки дико популярны в Америке. У них 4.5 миллиона подписчиков в TikTok и более миллиона долларов дохода за прошлый год. Близняшки монетизируют свои имена благодаря особой системе поощрений для студентов в США. Еще несколько лет назад о них никто не знал, но сейчас Ханна и Хейли Кавиндер сотрудничают с 31 крупным брендом, включая Crocs, Puma, Under Armour и Victoria's Secret.

Как девушки стали получать миллионы благодаря студенческому баскетболу? Почему могут уйти в рестлинг? Подробнее — в материале «СЭ».

Ковид помог

Сестры Кавиндер родом из города Саут-Бенд штата Индиана (США). Когда им было три года, их семья переехала в штат Аризона, где с шести лет девочки начали увлекаться баскетболом. В дошкольном возрасте Хейли и Ханна тренировались без баскетбольного кольца по видео на YouTube. До шестого класса сестры соревновались с мальчиками, а в средней школе били рекорды женских соревнований. Девушки не отличались высоким ростом — 170 сантиметров, поэтому переход к профессионалам пока не состоялся.

Хейли и Ханна решили продолжить играть в баскетбол на уровне колледжа. В 2019-м они были зачислены в Калифорнийский государственный университет Фресно. В тот год власти приняли закон о справедливой оплате труда. Он гарантировал спортсменам вузов штата, что они сохранят право играть в команде при наличии подписанных спонсорских контрактов. Тогда близняшки еще не знали о новом законе.

В начале 2020-го началась коронавирусная пандемия. Практически все спортивные турниры были приостановлены. Когда спорт оказался на паузе, сестры Кавиндер создали аккаунт в TikTok, где стали публиковать видеоролики с танцами и трюками. На девушек подписалось более миллиона человек. Вскоре их заметили бренды и предложили рекламу.

«Не у всех студенток-спортсменок есть возможность зарабатывать деньги и стать профессиональной баскетболисткой, — говорила Ханна Кавиндер в интервью ТВ-каналу TODAY. — Думаю, мы станем яркими примерами того, чего люди могут добиться после окончания колледжа».

Сестры Хейли и Ханна Кавиндер. Фото Global Look Press

Миллион для студенток

Летом 2021 года Верховный суд США вынес решение по делу студента-футболиста Шона Олстона. В результате было оспорено ограничение Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA) на выплаты спортсменам. Близняшки Кавиндер узнали о способе получать деньги за использование своего имени, образа и подобия (NIL — name, image and likeness) в коммерческих целях.

Сестры по совету отца заранее провели переговоры с оператором связи Boost Mobile и производителем спортивного питания Six Star. 1 июля вступило в силу решение NCAA о компенсациях студентам. В тот день девушки приехали в Нью-Йорк, где снялись в рекламной фотосессии для Six Star. Студенток пригласили на ТВ-каналы ESPN и CBS. Изображение Кавиндер разместили на рекламном щите перекрестка Таймс-сквер. Хейли и Ханна стали звездами.

«То, что началось с того, что мы играли в баскетбол 16 лет назад, превратилось в нечто большее, чем мы могли себе представить», — приводит слова сестер The Guardian.

По информации Forbes, за 2022-й близняшки Кавиндер оформили сделки на 1.7 миллиона долларов до вычета налогов и агентских сборов. Их юрист Даррен Хейтнер в интервью New York Post рассказал, что баскетболистки заработали более 1 миллиона долларов в прошлом году.

Цифры соцсетей Хейли и Ханны Кавиндер следующие:

· TikTok — 4.5 миллиона подписчиков;

· Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. — Прим. «СЭ») — 1.55 миллиона подписчиков суммарно. Здесь периодически появляются откровенные фото в купальниках с пляжей Флориды;

· YouTube — 88 тысяч подписчиков;

· Twitter — 48.5 тысячи подписчиков.

Близняшки-баскетболистки Хейли и Ханна Кавиндер. Фото Соцсети

Из баскетбола в рестлинг

В 2022-м сестры Кавиндер переехали в Майами с целью выступать за университетскую команду конференции Атлантического побережья. Здесь проводят больше крупных турниров NCAA, которые широко освещаются в СМИ. Девушки нашли новые возможности для бизнес-развития собственного бренда. Хейли и Ханна вкладывают деньги в недвижимость и фитнес-индустрию.

По итогам сезона-2023 Кавиндер помогли «Майами» пробиться в элитную восьмерку NCAA среди женщин. «Харрикейнз» проиграли региональный финал будущим национальным чемпионам из государственного университета Луизианы.

В апреле студентки объявили об уходе из баскетбола. Американки намекнули, что хотят попробовать себя в другом спорте и могут продолжить карьеру в рестлинг-промоушне WWE.

«Не сказала бы, что отдаю предпочтение деньгам, а не спорту, — сказала в эфире TODAY Хейли Кавиндер. — Думаю, что у нас была отличная карьера за 4 года в колледже. Я позиционирую себя так, что мы можем добиться успеха за пределами студенческого спорта. Хотим показать пример молодому поколению, что если отдадите предпочтение NIL в колледже, вы сможете добиться успеха не только в любом виде спорта».

19 апреля близняшки объявили о сотрудничестве с микробеттинговой компанией Betr. Одним из ее владельцев является известный блогер и боксер Джейк Пол. Подкаст баскетболисток Twin Talk теперь также будет выходить на платформах Betr. Партнерство поможет обоюдному продвижению брендов.