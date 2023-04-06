Лучший тренер женской лиги Америки — эксцентричная модница. Ее наряды обсуждают яростнее тактических схем

У нее жесткий подход в работе и своеобразные взгляды на жизнь.

Вряд ли вы когда-либо всерьез интересовались американским женским баскетболом, если речь идет, конечно, не о Бритни Грайнер и других звездах УГМК. Тем более студенческим женским баскетболом США. Тем не менее именно там, по мнению многих, разыгрываются главные титулы в этом виде спорта. И лучшим тренером лиги NCAA стала Ким Малки. Стоит ее увидеть хотя бы раз — не забудешь никогда. Малки — необычный и харизматичный тренер, умеющий себя поставить как на площадке, так и за ее пределами. Но известна она стала даже не из-за своих тактических схем или высказываний. А благодаря необычным образам, в которых она появляется на матчах. Ведь одних только пар обуви у нее больше двухсот.

Фото USA Today Sports

Обходится без стилиста — друзья ей покупают одежду по настроению

Вы видите тренера в модном брючном костюме в тигровую полоску с золотыми, розовыми и черными блестками. Любой другой сказали бы, что в таких нарядах появляться на баскетболе нелепо. Любой другой, но не Ким Малки. Во-первых, потому что в этом костюме она взяла со своей командой уже седьмой национальный титул в качестве главного тренера. Во-вторых, а вы попробуйте подойти и сказать что-то Ким в лицо! Она сидит на корточках у боковой линии на высоких каблуках и носит рукава, украшенные розовыми и искусственными цветами. При изготовлении этой куртки не погиб ни один гибискус. Одним словом, Малки умеет себя подать. «Послушайте, мы из Луизианы, — объясняет 60-летняя Ким страсть к экстравагантным костюмам. — Нам нравятся блестки, нам нравятся бриллианты».

Малки родилась в 20-тысячном городке Хаммонд. Типичная американская провинция в 70 км от столицы Луизианы Батон-Руж. «В детстве я любила приезжать в Батон-Руж каждый август, чтобы купить новую одежду, — рассказывала Ким в интервью The Advocate. — Мне всегда нравилось красиво одеваться». Теперь Малки не ходит по магазинам, доверяясь вкусу близких. У нее нет стилиста по гардеробу, но есть человек, который отвечает за прически и макияж. Друзья покупают ей новые образы. Если они подходят, она их оплачивает. «Я не знаю всех новых направлений в моде, поэтому оставляю это на усмотрение людей, разбирающихся в теме гораздо больше меня, — говорит Малки. — Большую часть времени я ношу то, что мне рекомендуют, но бывают случаи, когда я говорю: «Нет, мне 60 лет. Я не собираюсь это носить».

Фото USA Today Sports

Гардеробная почти в четыре метра высотой, но в ней все по полочкам

Даже такой, казалось бы, смелой в плане одежды женщине порой приходится себя уговаривать, чтобы что-то надеть. Иногда она сама себя спрашивает: «Это стильно или я похожа на клоуна?» К счастью, чаще всего она выбирает первый вариант ответа. По данным медиа, в гардеробной Ким 171 пара обуви. Из них 105 пар с каблуками — на любой вкус и стиль: от Christian Louboutin, Ralph Lauren и Jessica Simpson до Steve Madden, Cole Haan, Ted Baker и Pembe Potin. Сама гардеробная комната почти четыре метра высотой. Но у тренера порядок всегда и везде — поэтому все разложено по шкафчикам и полочкам. Это помогает быстро собраться на работу. Она знает, где лежат даже вещи, которые последний раз носила 30 лет назад, и в целом на подбор одежды редко уходит более получаса.

Главное для Малки — выглядеть стильно и профессионально. Она не понимает тренеров, которые выходят на матчи в спортивном костюме. Это наряд для тренировок, а игра на то и игра. Ким уверена, что через образ она влияет на психологию как своих игроков, так и судей с соперницами. «Как я могу требовать большего от девочек, если сама выгляжу как всегда?» Еще одно важное правило — не повторяться. Вы вряд ли увидите ее два раза на публике в одном и том же. За единственным исключением. Малки несуеверна, но есть одна вещь, которую она надевает на каждую игру, — это часы Rolex, подаренные ей фанатами техасской команды из Университета Бэйлора. На циферблате четыре изумруда с отметками на цифрах 3, 6, 9 и 12.

Фото USA Today Sports

Конфликт с Бритни Грайнер

Эмоциональные видео с тренером на высоких каблуках — едва ли не главный контент об NCAA в интернете и отличный способ продвижения лиги. Тем не менее прежде всего Ким не необычная модница, а высококлассный специалист. Раньше она и сама была отменной баскетболисткой. Выигрывала как игрок главный турнира NCAA вместе с Университетом Луизиана-Тек, а затем через два года взяла и золото Олимпиады. Первый тренерский опыт у нее был уже через год. Всего через два года она побеждает в NCAA уже как ассистент главного тренера. Спустя десять становится первой женщиной, кто сумел взять титул NCAA в качестве игрока, ассистента тренера и главного тренера. Тем не менее в лиге относятся к Малки неоднозначно. С одной стороны, она действительно крутой и успешный специалист. С другой — не всем по душе ее резкий нрав и манера работы.

Что и говорить про ее традиционалистские взгляды. Убежденная республиканка, она, к примеру, советовала Бритни Грайнер скрывать свою ориентацию. А когда Бритни должны были обменять, выступала против этого. И это при том, что она тренировала Грайнер, когда работала с командой Бэйлора. И все же мало кто, как Ким, умеет работать с проблемными игроками и давать им второй шанс. К примеру, она вернула в команду игроков, от которых сама избавлялась ранее. А также тех, кто по глупости в юношестве был арестован. Ким не готова ставить на человеке крест и всегда дает возможность исправиться. Люди это ценят и становятся верными. Преданность помогает Малки удерживать девушек в составе, когда игра набирает обороты.

Фото USA Today Sports

Главное качество Ким — умение выжать из спортсменов все

Грайнер также помнит и ценит то, как Малки защищала ее от жестоких насмешек партнерш по команде и соперниц. Тем не менее их отношения стали накаляться после того, как Малки посоветовала ей скрывать свои татуировки и «держать свою личную жизнь за закрытыми дверями». После возвращения в Америку Бритни с Ким пока не разу не виделись и даже не разговаривали по телефону. Единственное, Малки сказала, что рада тому, что Грайнер в безопасности и здорова. Но игрокам ее текущей команды Ким явно нравится. «Мне нужен был тренер, который готов развивать тебя по-настоящему», — считает, к примеру одна из лидеров LSU Ангелла Риз. — Мне не нужно заискивание в духе «милая, ты делаешь недостаточно». Это не помогает команде. Мне нужен тот, кто готов тебя унизить», — признается Риз.

Необычно слышать такие мнения в американском спорте, который стараются максимально защитить от любого эмоционального давления. Однако игроки уверены: без трудных разговоров не бывает больших побед. Касательно ее игровой механики есть разные мнения. Кто-то считает ее баскетбол устаревшим, кто-то — надежным и эффективным. Тренер из Аризоны Адия Барнс, которая привела свою команду на игру национального чемпионата 2021 года, сказала, что считает стратегические маневры Малки недооцененными. «Иногда я могу посмеяться над тем, как она работает, — сказала тренер Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Кори Клоуз, отмечая определенную скудность тактических идей Ким, — но ее уверенность и чванство передаются ее командам, и они побеждают». Клоуз, президент Ассоциации женских баскетбольных тренеров, уверена, что главная сила Малки как тренера — это способность заставлять своих детей играть настолько усердно, насколько они могут.

Этот фактор, по мнению Клоуз, кратно превосходит любые крестики и нолики на тренерском планшете. Во многом поэтому она и вышла на третье место среди самых успешных тренеров чемпионата в дивизионе I, уступая только Джено Ориемме из Коннектикута (11 титулов) и бывшему тренеру из Теннесси Пэту Саммиту (8 титулов). Два года назад ее ввели в Зал славы баскетбола, а на сцену ее сопроводил сам Майкл Джордан. Но и тут Ким сумела выделиться, отметив, как Джордан потолстел со времен их последней встречи в 1980-х.