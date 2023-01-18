Самая красивая баскетболистка мира: как сейчас живет Антония Сандрич

Яркая карьера, плавно перетекшая в семейную идиллию.

Когда она выходила на паркет, многие забывали, зачем пришли на баскетбольный матч. 180 см невероятной красоты. Хорватская блондинка с обезоруживающей улыбкой привлекала к себе чрезмерно много внимания. Ей прочили модельное будущее, но она выбрала свой путь.

Самая красивая спортсменка в мире

Антония Мишура (в девичестве) еще в раннем детстве выбрала баскетбол, а он ее. Во многом на ее решение повиляли старшая сестра, которая также посвятила себя этому виду спорту, и кумир, которому Антония очень хотела подражать, — Дражена Петрович. Для успеха в баскетболе у Антонии было все: высокий рост, отличный бросок и агрессивный, напористый стиль игры. Девушку быстро разглядели тренеры, и ее профессиональная карьера пошла вверх.

Уже к 20 годам она выиграла национальный чемпионат и Кубок Хорватии. Но зачастую СМИ писали не о ее выдающийся игре, а о ее невероятной красоте. Неоднократно Мишуру выбирали самой красивой спортсменкой Хорватии. И хотя сама Антония говорила, что подобное внимание ей льстит, в то же время она отмечала, что это и раздражает, поскольку расставляет неправильные акценты.

Антония Сандрич. Фото Соцсети Фото Соцсети

Но когда Мишура заявила о себе на международной арене, внимания к ее внешности стало еще больше. После Средиземноморских игр-2009, где Хорватия вместе с командой завоевала бронзу, Антонию назвали самой красивой спортсменкой турнира. А уже через три года она своей красотой покорила мир. На Олимпиаде в Лондоне, хоть Хорватия и не смогла подняться выше 10-го места, американский спортивный портал Bleacher Report отметил, что Антония самая красивая девушка на главном турнире четырехлетия. А после игры Чехии и Хорватии на Олимпийских играх в стороне не смог остаться и звезда НБА Нейт Робинсон.

— Она, может быть, самая красивая баскетболистка, которая когда-либо зашнуровывала кроссовки, — сказал он после той встречи.

Находились и те, кто восхищался не только внешностью баскетболистки. Так, российская спортсменка Илона Корстин отмечала, что у Антонии потрясающий игровой интеллект. Тем не менее многочисленные модельные агентства продолжали заваливать хорватскую красавицу предложениями о сотрудничестве, от которых она отказывалась, желая сосредоточиться на баскетбольной карьере.

Миссис Сандрич

Изменения в семейном положении хорватки произошли в 2015 году. Она вышла замуж за баскетболиста Марко Сандрича. Сейчас супруги вместе уже восьмой год, и не так давно они поздравляли друг друга в социальных сетях с годовщиной. «Просто мы с тобой», — написала Антония и сопроводила хэштэгами 7 лет любви и 7 лет женаты.

Она вообще всегда очень нежно подписывает фотографии с мужем, так, например, еще под одной она написала: «Только с тобой я узнала, что такое любовь. Половину жизни вместе». Но по большей части ее социальные сети полны фотографиями с детьми: дочкой и сыном. Тара родилась в 2020-ом, а Ноэль в 2022-ом. И сейчас это самая важная роль в жизни Антонии.

Семья Антонии Сандрич. Фото Соцсети

Не только хорватки

Российские спортсменки также неоднократно попадали на главные страницы журнальных изданий, и от них также невозможно было отвести объектив фотоаппарата. В свое время теннисистка Анна Курникова считалась самой красивой теннисисткой не только России, но и мира. Очаровательная блондинка с милой улыбкой — комбинация, которая работает безотказно.

Накануне Олимпиады-2012 во всех олимпийских рейтингах была наша прыгунья в длину Дарья Клишина, и мало кого интересовало, что она тогда не смогла пройти национальный отбор на Игры. После сочинской Олимпиады 2014 года резко возросло внимание к керлингу, и все это из-за Анны Сидоровой. Российский скип покорила фанатов своей утонченностью и влюбила в не самый популярный вид спорта.