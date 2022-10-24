Адвокаты Бриттни Грайнер ответили на самые популярные вопросы об апелляции баскетболистки

Мария Благоволина и Александр Бойкова, адвокаты двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер, в преддверии слушаний по апелляции во вторник, 25 октября, ответили на часто задаваемые вопросы СМИ.

— Как долго может продлиться апелляция и когда вы ожидаете решение?

— Рассмотрение апелляционной жалобы обычно происходит в рамках одного судебного заседания. Мы ожидаем, что решение по апелляции будет вынесено в тот же день (при условии отсутствия технических или организационных проблем).

— Каковы возможные варианты приговора?

— Апелляционный суд может оставить приговор без изменений; он может отменить его и отправить обратно в суд первой инстанции; или может уменьшить назначенный срок.

— Где сейчас Бриттни? Будет ли она физически присутствовать на слушаниях во вторник?

— Бриттни находится в том же изоляторе, где находилась все эти месяцы. На предстоящем слушании, но она будет участвовать по видео связи.

— Как часто вы видитесь с Бриттни и как у нее дела?

— Мы видимся с ней регулярно. Бриттни — сильный человек с чемпионской закалкой. Безусловно, она испытывает огромный стресс, находясь в разлуке со своими близкими более восьми месяцев и очень нервничает в преддверии слушания. Бриттни не ждет чуда, но надеется, что апелляционный суд выслушает доводы защиты и сократит срок заключения.

До завершения рассмотрения апелляции команда защиты и семья Бриттни не планируют выпускать никаких дополнительных заявлений.