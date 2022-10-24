Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 16:27

Адвокаты Бриттни Грайнер ответили на самые популярные вопросы об апелляции баскетболистки

Тимур Ганеев
Корреспондент
Telegram Новости

Мария Благоволина и Александр Бойкова, адвокаты двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер, в преддверии слушаний по апелляции во вторник, 25 октября, ответили на часто задаваемые вопросы СМИ.

— Как долго может продлиться апелляция и когда вы ожидаете решение?

— Рассмотрение апелляционной жалобы обычно происходит в рамках одного судебного заседания. Мы ожидаем, что решение по апелляции будет вынесено в тот же день (при условии отсутствия технических или организационных проблем).

— Каковы возможные варианты приговора?

— Апелляционный суд может оставить приговор без изменений; он может отменить его и отправить обратно в суд первой инстанции; или может уменьшить назначенный срок.

— Где сейчас Бриттни? Будет ли она физически присутствовать на слушаниях во вторник?

— Бриттни находится в том же изоляторе, где находилась все эти месяцы. На предстоящем слушании, но она будет участвовать по видео связи.

— Как часто вы видитесь с Бриттни и как у нее дела?

— Мы видимся с ней регулярно. Бриттни — сильный человек с чемпионской закалкой. Безусловно, она испытывает огромный стресс, находясь в разлуке со своими близкими более восьми месяцев и очень нервничает в преддверии слушания. Бриттни не ждет чуда, но надеется, что апелляционный суд выслушает доводы защиты и сократит срок заключения.

До завершения рассмотрения апелляции команда защиты и семья Бриттни не планируют выпускать никаких дополнительных заявлений.

Бриттни Грайнер
Читайте также
Фигуриста сборной попытались отстранить от соревнований в России. Но он будет выступать
Хабиб Нурмагомедов заявил, что драка его брата с Чимаевым никого не красит
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В Мособлсуд поступила жалоба на приговор, вынесенный американской баскетболистке Грайнер