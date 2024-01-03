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Сегодня, 20:28

ПБК ЦСКА находится на связи с родственниками пропавшего в Красноярске баскетболиста

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор молодежного проекта ПБК ЦСКА Евгений Чернявский в комментарии для «СЭ» сообщил, что клуб следит за ситуацией с пропавшим без вести в ночь с 30 на 31 декабря в Красноярске нападающим «Барнаула» Антоном Петуховым.

20-летний Петухов — уроженец Красноярска, с 2020 по 2023 год выступал за молодежную команду ЦСКА, с которой в 2021 году стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ и чемпионом Детско-юношеской баскетбольной лиги.

«Нам очень сложно формулировать какие-либо комментарии по этой ситуации, так как Антон всегда очень ответственно относился ко всем предписаниям команды и вопросам дисциплины в клубе. Мы на связи с близкими и родственникам игрока, с мамой Антона, оказываем моральную поддержку. Насколько я знаю, задействованы и правоохранительные органы. Мы на своих ресурсах разместили информацию о произошедшем, надеюсь, это привлечет дополнительное внимание и силы. Кроме того, мы на связи с главным тренером «Барнаула». Он тоже в контакте с матерью и родственниками баскетболиста. Все, что мы знаем пока: вышел погулять с друзьями и не вернулся. Мы все ждем информацию от правоохранительных органов и общественных организаций, задействованных в поисках. Безусловно, мы все надеемся на лучшее!» — сказал Чернявский корреспонденту «СЭ».

В суперлиге-2023/24 Петухов провел за «Барнаул» 6 матчей.

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