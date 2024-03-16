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16 марта, 21:58

Ростислав Вергун: «Очень хотим стать бронзовыми призерами Кубка России»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от «Финала четырех» Кубка России. В пятницу, 15 марта, клуб из Екатеринбурга уступил «Зениту» (58:78) и в воскресенье, 17 марта, сыграет с МБА в матче за бронзовые медали.

— Чем можно объяснить провалы команды в первой и третьей четверти полуфинала?

— Командам, которые играют одним и тем же составом в Кубке и в Лиге ВТБ, легче поймать игровой ритм с самого начала встречи. Многие наши ребята, которые не получают много игрового времени в регулярке Единой лиги, должны были выступить в непривычной для себя роли. Это сказалось. Конечно, всегда хочется верить в лучшее, но в полуфинале этого не произошло. В первой и третьей четверти уровень мастерства исполнителей «Зенита» сыграл решающую роль. Они сделали нужные рывки и контролировали ход игры.
Тем не менее, хочется выделить и что-то положительное. Отмечу Ивана Пынько, который играл полуфинал со сломанным пальцем. Это хороший сигнал, что человек не хочет мириться со своей ролью в составе, хочет большего. Да и остальные ребята сражались, их нельзя упрекнуть. Но наш потенциал не позволяет дважды отыгрывать по 20 очков у такого сильного соперника. Наложились и проблемы с составом. Из-за травмы нам не смог помочь Александр Захаров, один из ключевых баскетболистов ростера.

— Как вам поддержка трибун? Зал в ДИВСе был переполнен.

— Мне сложно подобрать слова. Это мечта любого спортсмена выступать при такой поддержке. Конечно, нам хотелось отблагодарить болельщиков, навязать серьезную борьбу фавориту. Жаль, что не получилось.

— Впереди матч за третье место с МБА. Что скажите о мотивации своих подопечных?

— Отмечу, что Уттакер, Эллис и Глазунов не играли в концовке с «Зенитом», потому что мы уже думали о воскресной игре. Однозначно очень хотим стать бронзовыми призерами Кубка России. Это престижно. Эта медаль, которая останется в истории клуба. Так что в матче за третье место будем идти до конца. Попытаемся сделать все возможное для победы. Очень хочется верить, что поддержка будет такой же мощной, как в пятницу. Нас это заряжает.

Матч за третье место начнется в 15.00 по московскому времени. Финал между «Зенитом» и «Пари НН» — в 18.00.

БК МБА
БК Уралмаш
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