Кириленко рассказал, что сборные России и Китая по баскетболу могут провести товарищеский матч

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о том, что представители Китая готовы пригласить сборную России по баскетболу для проведения товарищеского матча.

«Мы постоянно работаем по возможным матчам сборной. Вчера встречался с ребятами из Китая — не из федерации, но представителями больших провинций, которые мечтают принять и свою сборную, и готовы нашу пригласить. Возможностей для нас много, и все зависит от того, как мы сумеем объединить календари.

Сборная проведет какие-то точечные товарищеские игры в феврале. Скорее всего, недалеко от Москвы, потому что будет идти чемпионат и сложно игроков вывозить куда-то. Что касается летней программы, то она будет насыщенной — как у мужской, так и у женской команды. У девочек, кстати, Суздаль и Иваново очень хотят принять команду", — приводит слова Кириленко ТАСС.

В августе мужская национальная команда провела в Перми два товарищеских матча со сборной Ирана. В первом сборная России победила со счетом 72:59, во втором — 71:57. В июне россияне дважды встретились со сборной Белоруссии в Москве. В первом матче сильнее со счетом 83:80 оказалась сборная Белоруссии, во втором матче сборная России победила со счетом 83:78.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.