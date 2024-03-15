Лукич назвал ключевого игрока «Пари НН» в победном полуфинале Кубка России

Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич прокомментировал победу своей команды над МБА (78:71) в рамках «Финала четырех» Кубка России, который проходит в Екатеринбурге.

«Миша Беленицкий — ключ нашей победы в полуфинале с МБА, — подчеркнул «СЭ» Лукич. — Он просто разрывал наших соперников. Это не отражается в статистике (3 очка, 2 подбора и 1 перехват), но Миша настоящий герой. Смог остановить Лопатина, который в этом сезоне играет против нас как Майкл Джордан.

Да, остальные тоже молодцы, но Беленицкого выделю отдельно. Мы хорошо подготовились. Три четверти контролировали игру, но в заключительном отрезке занервничали. Промазали четыре открытых броска из-под кольца, не забили 12 штрафных бросков. В финальном матче нам такого не простят».

В решающем матче турнира «Пари НН» встретится с победителем пары «Уралмаш» — «Зенит».