Сборные России и Белоруссии по баскетболу в июне проведут товарищеские матчи в Новогорске

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что мужская и женская сборные России по баскетболу в июне проведут товарищеские матчи с командами Белоруссии в Новогорске.

«Будут сыграны товарищеские матчи с командами Белоруссии. Главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич собирает команду. 9 июня будут играть мужчины, 13-го — женщины. Обе игры пройдут в Новогорске. Акцент будет сделан не на ветеранов и проверенных игроков, а на молодежь, как это было, когда мы играли с сербскими клубами», — приводит слова Кириленко ТАСС.

В феврале мужская сборная России провела товарищеские матчи в Сербии с местными клубами.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.